Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den haydut Ermenistan'a kritik çağrı: Bu tarihi şansı kaçırmasınlar
Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri Aliyev, bugün birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir yönüne atılan balistik füzenin Azerbaycan füze savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve 20 kilometreden fazla bir yükseklikte imha edildiği ifade edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Bugün Azerbaycan ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.
Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır.
Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik.
Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.
Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.
Paşinyan "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "Ne oldu, verdi? Ne oldu, kaçtı?"
Ermenistan'a diz çöktürdük.
Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.
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