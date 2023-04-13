"Bosna Hersek ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkeye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Denis Becirevic tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aliyev, Saraybosna'da bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Aliyev, Bosna Hersek'in Karabağ Savaşı zamanı kendilerine destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu dostluk ve kardeşlikten dolayı biz size minnettarız. Bugün ise ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomik sahada olan ilişkileri güçlendireceğiz. Stratejik alanda Bosna Hersek ile Azerbaycan arasında faaliyetler olacaktır." dedi.

İşbirliklerini ticaret alanında genişletmek istediklerini vurgulayan İlham Aliyev, Bosna Hersek'e yatırım yapma konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Enerji alanında da yapılacak işbirliklerinin geniş bir sahaya hitap ettiğini, ülkesinin sahip olduğu gaz boru hattının Bosna Hersek sınırlarından geçtiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şöyle konuştu:

"Birçok ülkede altyapı projelerine çok yatırım yaptık. Kafkasya ve Balkanlar'ı birbirine bağlamak bizim önemli. Bu yönde somut adımlar atacağımıza inanıyorum. Kültürlerarası diyaloğun derinleştirilmesi konusunda da sohbet ettik. Bu alanda güzel işler yapabiliriz çünkü iki ülkenin etnik yapısında çeşitlilikler var. Bakü ve Saraybosna, Yugoslavya ve SSCB zamanında kardeş şehirlerdi. Bu görüşmeden sonra dostluğumuzun daha da artacağından eminim."

CVİJANOVİC'TEN YENİ DÖNEM VURGUSU



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Cvijanovic de Azerbaycan ile işbirliğinde yeni sayfa açtıklarını ifade ederek, "Daha doğrusu yeni bir dönem diyelim. Azerbaycan'a, Bosna Hersek'in sel felaketinde yaşadığı zor zamanlarında uzattığı yardım eli için teşekkür etmek isterim." dedi.

Kovid-19 salgınında Azerbaycan'dan büyük destek gördüklerini belirten Cvijanovic, Azerbaycan'ın Bosna Hersek'te birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Cvijanovic, bugün Azerbaycan ile imzalanan Stratejik İşbirliği Ortak Deklarasyonu'ndan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu deklarasyon karşılıklı siyasi diyalog ile ekonomik işbirliği noktalarında bize ışık tutacak." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Saraybosna'da büyükelçilik açtığını anımsatan Cvijanovic, Bosna Hersek'in de Bakü'de büyükelçilik açmasının öncelikleri arasında olduğunu ve bu kapsamda çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Aliyev ve Cvijanovic, iki ülke arasında Stratejik İşbirliği Ortak Deklarasyonu'nu imzaladı.