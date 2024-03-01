"Azerbaycan doğal gazı Avrupa için yeni ve güvenilir kaynak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan doğal gazı Avrupa için yeni ve güvenilir kaynak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru 10. Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile ABD, İtalya, Romanya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 23 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da yer aldı.

Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada Güney Gaz Koridoru ile sevk edilen Azerbaycan doğal gazının Avrupa için yeni ve güvenilir kaynak olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın yeteri kadar doğal gaz rezervine sahip olduğuna işaret eden Aliyev, Abşeron yatağında da büyük miktarda doğal gaz bulunduğunu kaydetti.

Aliyev, 6'sı Avrupa ülkesi 8 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini belirterek "Son dönemde Türk dostlarımızla Türkiye'nin aracılığı ile Trans Balkan Boru Hattı'na katılımı müzakere ettik." diye konuştu.

Enerji sevkinin çeşitlendirilmesine önem verdiklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan güvenilir ortak olduğunu kanıtladı. Sözümüz, imzamız kadar geçerlidir." ifadesini kullandı.

Aliyev, 2025'in ilk çeyreğinde Azeri-Çırak-Güneşli yatağından da doğal gaz çıkaracaklarını bildirdi.

Petrol ve doğal gaz üretirken bir taraftan da çevrenin kirlenmemesine önem verdiklerini, aynı zamanda yeşil enerji alanına büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Aliyev, Azerbaycan'da üretilecek elektrik enerjisinin Karadeniz'den Avrupa'ya iletilmesinin öngörüldüğü bilgisini aktardı.

"AVRUPA'NIN RUSYA'DAN ALDIĞI GAZ SIFIRA İNECEK"



Arnavutluk Başbakanı Rama da konuşmasında Güney Gaz Koridoru'nun bölgesel işbirliklerini harekete geçirdiğini ve adeta köprü rolü üstlendiğini söyledi.

Rama, "Güney Gaz Koridoru güvenilir güzergahtır. Rusya'dan Avrupa'ya gelen gaz yüzden 40'tan yüzde 8'e indi. Bu rakam gelecek dönemde sıfıra inecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin yeşil enerji ülkesine dönüşmesi için çalıştıklarını belirten Rama, Güney Gaz Koridoru'nun sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı sağladığını vurguladı.

"UKRAYNA'YA SALDIRAN RUSYA İLE ENERJİ ALANINDA İLİŞKİLERİMİZ ÖNCEKİ GİBİ OLMAYACAK"



AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson ise AB ülkelerinin geçen yıl Azerbaycan'da 11 milyar metreküp doğal gaz aldığını kaydetti.

Simson, "Azerbaycan güvenilir ortaktır. İşbirliğimizin pekiştirilmesi için güçlü potansiyel var. Avrupa ülkeleri Azerbaycan'dan daha fazla gaz almak istiyor. Azerbaycan gazı Avrupa'nın enerji sisteminde büyük rol oynayacak." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizine değinen Simson, "Ukrayna'ya saldıran Rusya ile enerji alanında ilişkilerimiz önceki gibi olmayacak." dedi.

Simson, yenilenebilir enerji konusunda da Azerbaycan'la yakın çalışacaklarını söyleyerek "Güney Gaz Koridoru başarı hikayesidir. Azerbaycan'ın AB ile böyle olumlu ilişki kurmasından memnunum. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini hızlandırmalıyız." diye konuştu.