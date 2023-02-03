"En az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var"

Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev: En az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var

Bakü'de, "Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, Aliyev'in yanı sıra Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile İtalya, ABD, İngiltere, Gürcistan, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna ve Hırvatistan gibi ülkelerden bakan ve üst düzey yetkililer katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda yer aldı.

Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, bir yıl önce yapılan 8. toplantıdan bugüne dünyada birçok şeyin değiştiğini, enerji güvenliğinin öneminin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Enerji güvenliğinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Aliyev, önemli projeleri ortak çabalar sayesinde zamanında hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Aliyev, "Bugün, TANAP'ın iletiminin 16 milyar metreküpten 30 milyar metreküpe, TAP'ın iletiminin 10 milyar metreküpten 20 milyar metreküpe çıkarılmasını konuşuyoruz. Bu da alternatif bir enerji kaynağına büyük ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu, enerji arzının sürekli olarak çeşitlendirilmesi ihtiyacını göstermektedir. Biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

2027'ye kadar Avrupa'ya gaz ihracatını ikiye katlamayı planladıklarını ve bunun için kaynaklara sahip olduklarını aktaran Aliyev, karşılıklı irade sergiledikleri Avrupalı muhataplarıyla yüksek güven içerisinde hareket ettiklerini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatına ilişkin, "Doğal gaz ihracatımız artıyor. 2021'de yaklaşık 19 milyar metreküp, geçen yıl 22,6 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. 2023'te bu doğal gaz ihracatının 24,5 milyar metreküp olacağını öngörüyoruz. Bize ve ortaklarımıza en az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var." diye konuştu.

Daha önce hayata geçirdikleri Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Güney Gaz Koridoru gibi tüm projelerin başarılı olduğuna işaret eden Aliyev, "Avrupa'ya hem doğal gaz hem de yenilenebilir enerji iletimine yönelik gelecek planlarımızın da başarılı olacağına eminim. Bunun için ekip olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz ve birbirimize sürekli destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.