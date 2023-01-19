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19 Ocak 2023 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 17:40:00

Azerbaycan, çevreye verdiği zarar nedeniyle Ermenistan aleyhinde tahkim süreci başlattı

Kaynak: AA

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Azerbaycan, işgal döneminde Azerbaycan topraklarında çevre ve biyolojik çeşitliliğe verdiği büyük çaplı zarar nedeniyle Bern Sözleşmesi kapsamında Ermenistan aleyhinde tahkim süreci başlattığını bildirdi.

Azerbaycan, 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan topraklarında çevre ve biyolojik çeşitliliğe verdiği büyük çaplı zarar nedeniyle Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) kapsamında Ermenistan aleyhinde tahkim süreci başlattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali sırasında çevreye verdiği zararın tüm delillerinin toplandığı belirtilerek, işgal döneminde bölgedeki doğal yaşam alanlarının ve türlerin, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların ciddi şekilde zarar gördüğü ve tükendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın ormanları yok etmesi, ağaçları kesmesi ve doğa koruma alanlarında yasa dışı inşaat ve madencilik faaliyetlerinde bulunmasının Azerbaycan'da 500'den fazla canlı türünü tehlikeye attığı bildirildi.

Ermenistan dahil Bern Sözleşmesi'ne taraf olan tüm ülkelere yapılan tahkim başvurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan, Bern Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal etmiştir.

'Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı' uyarınca Azerbaycan uluslararası toplumu, işgal döneminde dünyanın en zengin ve biyolojik açıdan en çeşitli ekosistemlerinden birini yok eden Ermenistan'ı kınamaya çağırıyor.

Tahkim süreci çerçevesinde Azerbaycan, Ermenistan'dan tüm ihlallerine son vermesini ve bir zamanlar işgal altında tuttuğu topraklarda çevreye verdiği zarar nedeniyle tazminat ödemesini talep ediyor."

Etiketler : azerbaycan ermenistan çevre tahkim
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