VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
NATO üyeliği... "Sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı adımlara bağlı"
Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
Savunma sanayiinde heyecan dorukta! Deniz piyadelerinin gücü ZAHA ile artacak
Lübnanlı Türkmenlere iftar
Honduras, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
26 Mart 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 07:45:00

Azerbaycan Beyrut Büyükelçiliği Lübnanlı Türkmenler için iftar verdi

ABONE OL

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'ın kuzeyinde yaşayan Türkmenler için iftar verip, yetimlere de hediyeler takdim etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Türkmen Kavaşra köyünde düzenlenen iftar programına Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Esra Yılmaz, Akkar Milletvekilleri Muhammed İsmail, Ahmet Rustem ve 200'e yakın Lübnanlı Türkmen katıldı.

İftar programından önce Hasanov ve Ulusoy, Kavaşra'daki Karabağ Zaferi Şehitler anıtını ziyaret edip, çelenk bıraktı. Büyükelçiler, anıtta şehitler için dua okudu.

Türkmenler için verilen iftar programında konuşan Hasanov, mübarek ramazan ayında Türkmenlerle iftar açmaktan çok mutlu olduğunu, "kardeşim" diye hitap ettiği Ulusoy ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'ın hazır bulunmasından şeref duyduklarını ve kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Karabağ Şehitleri Anıtı'na ev sahipliği yapmaları ve şehitlere sahip çıktıklarından dolayı Kavaşra halkına da çok teşekkür eden Hasanov, Türkmenlerin Azerbaycan ile dayanışma içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ardından Hasanov, 10 Türkmen yetime zarf içerisinde nakdi yardımda bulundu.

ERDOĞAN'IN RESMİ HEDİYE EDİLDİ

İftar programından sonra Türkmen bir kadın, oğlu tarafından çizilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini başında taşıyarak, Ulusoy'a sarıldı.

Anne ve oğul ardından Erdoğan'ın çizilen resmini Ulusoy'a hediye etti.

Etiketler : lübnanlı türkmen iftar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX