Lübnanlı Türkmenlere iftar

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Türkmen Kavaşra köyünde düzenlenen iftar programına Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Esra Yılmaz, Akkar Milletvekilleri Muhammed İsmail, Ahmet Rustem ve 200'e yakın Lübnanlı Türkmen katıldı.

İftar programından önce Hasanov ve Ulusoy, Kavaşra'daki Karabağ Zaferi Şehitler anıtını ziyaret edip, çelenk bıraktı. Büyükelçiler, anıtta şehitler için dua okudu.

Türkmenler için verilen iftar programında konuşan Hasanov, mübarek ramazan ayında Türkmenlerle iftar açmaktan çok mutlu olduğunu, "kardeşim" diye hitap ettiği Ulusoy ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'ın hazır bulunmasından şeref duyduklarını ve kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Karabağ Şehitleri Anıtı'na ev sahipliği yapmaları ve şehitlere sahip çıktıklarından dolayı Kavaşra halkına da çok teşekkür eden Hasanov, Türkmenlerin Azerbaycan ile dayanışma içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ardından Hasanov, 10 Türkmen yetime zarf içerisinde nakdi yardımda bulundu.

ERDOĞAN'IN RESMİ HEDİYE EDİLDİ

İftar programından sonra Türkmen bir kadın, oğlu tarafından çizilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini başında taşıyarak, Ulusoy'a sarıldı.

Anne ve oğul ardından Erdoğan'ın çizilen resmini Ulusoy'a hediye etti.