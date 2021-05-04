Azerbaycan 'Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdüren Azerbaycan Ordusu'nda Bayraktar SİHA'lar ile tatbikat yapıldı. Tatbikatta tespit edilen hedefler başarıyla imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayraktar SİHA'lar ile yeni tatbikatın düzenlendiği duyuruldu.
Tatbikat öncesi paylaşılan görüntülerde Bayraktar SİHA'larının hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrolü ve yakıt ikmali yer aldı.
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.
Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye'den silahlı insansız hava araçları ithal etmişti.
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