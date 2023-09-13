Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı

Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzelerin, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.