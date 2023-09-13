Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzelerin, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
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- Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı