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Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı
13 Eylül 2023 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 12:03:00

Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzelerin, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Etiketler : spot haber azerbaycan hava savunma barak 8-ER tatbikatı Yıldırım 8-ER
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