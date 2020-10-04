Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez

04 Ekim 2020 Pazar 11:24:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 11:29:00
Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
Kaynak: IHA
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Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.
Ermenistan’a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi. Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.
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