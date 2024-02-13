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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı
13 Şubat 2024 Salı 13:09:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 13:09:00

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin nihai protokolünü görüşmek üzere toplandı.

Kurul, yapılan müzakerelerin ardından Merkezi Seçim Kurulunun seçim sonuçlarına ilişkin protokolünü onayladı.

Böylece İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi de onaylanmış oldu.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Azerbaycan yasaları gereği yeni seçilen cumhurbaşkanının, seçim sonuçları Anayasa Mahkemesince onaylandıktan sonraki 3 gün içerisinde yemin ederek göreve başlaması öngörülüyor.

Etiketler : azerbaycan azerbaycan anayasa mahkemesi ilham aliyev
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