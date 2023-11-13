VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine yalanlama
İsrail Dışişleri Bakanı'na göre, iki üç hafta içinde İsrail'e karşı uluslararası baskılar artacak
UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz
Ali İhsan Yavuz: Yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor
13 Kasım 2023 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 18:21:00

Azerbaycan 4.3 ile sallandı

ABONE OL

AFAD, Azerbaycan'ın batısında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Azerbaycan'ın batısında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : afad deprem azerbaycan
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX