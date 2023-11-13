Azerbaycan 4.3 ile sallandı
AFAD, Azerbaycan'ın batısında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Azerbaycan'ın batısında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maku, West Azarbaijan (İran) -[25.97 km]Doğubayazıt (Ağrı)
Tarih:2023-11-13
Saat:17:58:05 TSİ
Enlem:39.412 N
Boylam:44.706 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5Q0N8myLsy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- "Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine yalanlama
- İsrail Dışişleri Bakanı'na göre, iki üç hafta içinde İsrail'e karşı uluslararası baskılar artacak
- UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak
- Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz
- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor
- İşgalci İsrail'e tepkiler sürüyor! AB binasına "ateşkes" görseli yansıtıldı