Ermenistan ordusunda büyük kayıp: İşte etkisiz hale getirilen asker sayısı

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30 Eylül 2020 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 09:40:00

Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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