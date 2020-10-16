  • BIST
    1189.18
  • Dolar
    7,9507
  • Euro
    9,3162
  • Altın
    487,7730
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanlığı bekleyen tehlike! Çarpışmanın eşiğinden dönüldü
İki ülke arasında stratejik ortaklık! Zelenskiy Türk SİHA'ları için bir kez daha Türkiye'ye geliyor
KALKA hizmete sunuldu! 5 bin metreye kadar algılıyor
7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü
Bakan Varank: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik
Bacanağı ile baldızını öldürdü! "Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım"
İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
Bakan Koca: İstanbul ve Bursa'da vaka sayılarında artış eğilimi var
Cezaevinden çıktı, 1 haftada "en güçlü kişi" oldu!
Elon Musk faturaları ödemedi TESLA'nın suyu kesildi
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Eylül artık Ağustos olacak! Doğal afet sayılmalı
Grip aşısı için tarih uyarısı!
Slovenya'dan 'seyahat sınırlaması' kararı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Adana'da kıskıvrak yakalandı
Haydut Ermenistan'a büyük şok! Paralı askerler savaşmayı reddetti
Yargıtay'dan flaş Whatsapp kararı! Delil niteliği taşıyacak
Zehir tacirlerine Eskişehir'de operasyon! 5 gözaltı...
ABD'de gözaltına alındı
HDP Türkiyeleşti mi?
Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda büyük heyecan
16 Ekim 2020 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 09:47:00

Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisi'nden Azerbaycan'a destek: Dayanışma içindeyiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisi Başkanı Beşrat Hüseyin, Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Hüseyin, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Ali Alizada'ya, Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisinin dünkü oturumunda kabul ettiği 198 sayılı karara ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olunduğuna ve Ermenistan'ın Azerbaycan halkına yönelik saldırgan tutumunun kınandığına işaret edilen kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Forumu'nda Azerbaycan hükümetinin Keşmir halkını desteklemesinin takdir edildiği kaydedildi.

İsrail'in, Gazze ve Filistin'de işlediği suçların kınandığı vurgulanan kararda, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğuna işaret edildi.

Kararda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail yanlısı tutumunu reddetmesi ve Filistin Devleti'nin uluslararası toplum tarafından tanınması yönündeki çabalarından dolayı Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlar takdir edildi.

Azad Cammu ve Keşmir Yasama Meclisinin, Filistin'i bağımsız bir devlet olma yolunda destekleyen Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, İran, Cezayir, Malezya, Endonezya, Kuveyt ve diğer ülkeleri takdir ettiği ifade edilen kararda, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğen İslam ülkeleri kınanmaktadır." denildi.

Kararda, İslam ülkelerinin, ABD ve İsrail'in baskısını engellemeleri, Filistin ve Keşmir halkının hak ettiği bağımsızlığı kazanmasını desteklemeleri gerektiği de vurgulandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER