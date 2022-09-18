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18 Eylül 2022 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 00:32:00

Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Kaynak: AA

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Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği protesto edildi.

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) tarafından düzenlenen gösterilerde, "Fiyat artışları durdurulsun", "Fiyatlar aşağı, maaşlar yukarı" yazılı pankartlar açıldı.

Başkentin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 40 yerde, toplam 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, asgari ücret başta olmak üzere çalışanların maaşlarının artırılması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi istendi.

ASGARİ ÜCRETTE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Gösteride konuşan ÖGB Başkanı Wolfgang Katzian, geçen hafta başlayan asgari ücret görüşmelerinde her geçen gün artan enflasyon nedeniyle anlaşma sağlanmadığını belirterek hükümetin elektrik fiyatlarına yönelik yaptığı indirim düzenlemesinin bir benzerinin, doğal gaz ücretleri için de yapılması gerektiğini savundu.

İşçi Odası Başkanı Renate Anderl da büyük şirketlerin bu süreçte ciddi kazanç elde ettiğine işaret ederek iktidarın bu durum karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi ve yüksek gelirlerin vergilendirilmesini talep etti.

CUMHURBAŞKANINDAN GÖSTERİLERE DESTEK

Bu arada 9 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde düzenlenen gösterileri desteklediğini açıkladı.

Van der Bellen, Cumhurbaşkanı olarak gösterilere katılamadığını ancak hayat pahalılığı karşısında ezilen emekçilerin taleplerini yerinde bulduğunu ifade etti.

Ülkede enflasyon, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tırmanışını sürdürürken yüzde 10'la 1975'den buyana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hayat pahalılığı karşısında hükümet çeşitli yardım paketleri açıklasa da maaşlara yönelik henüz ciddi bir adım atılmadı.

Avusturya Sendikalar Birliği, halihazırda brüt 1600 avro olan asgari ücretin brüt 2 bin avroya çıkarılmasını talep ediyor.

Etiketler : Avusturya Hayat pahalılığı Viyana
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