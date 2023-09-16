Fransa'daki abaya yasağı Avusturya'da protesto edildi: "Aşağılayıcı bir karar"

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Fransa'da okullarda uygulanan abaya (uzun elbise) yasağını protesto etti.

Yasağa tepki göstermek için uzun elbiseler giyen göstericiler, "Abaya bizim hakkımız ve kimliğimiz", "Kadınları örtüleriyle yargılamayın", "Benim kıyafetim, benim seçimim" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Fransa'da alınan söz konusu karara tepki gösterildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan Baraa Bolat, gösteriyi düzenleme amacı hakkında AA muhabirine konuştu.

Bolat, Fransa'da kısa süre önce abayanın okullarda giyilmesini yasaklayan düzenlemeyi proteste etmek amacıyla toplandıklarını belirtti.

"ABAYA YASAĞI İNSANI AŞAĞILAYICI BİR UYGULAMA"



Bolat, "Benim görüşüme, bence birçok kişi de benzer düşünceye sahip, bu insanı aşağılayıcı bir karar, böyle bir şey olmamalı. Çünkü nasıl giyineceklerine kadınlar karar vermeli. Ben ve buradaki birçok kişi gibi abaya mı giyecek, yoksa kısa etek mi giyecek buna kadınların kedilerinin karar vermesi gerekir." görüşünü paylaştı.

Fransa'da uygulanmaya başlanan bu yasağa karşı seslerini yükseltmek ve üzerine çok az konuşulan bu yasağı gündeme getirmek istediklerini ifade eden Bolat, "Bu yasağın yayılması ya da olası bir şekilde Avusturya'da veya başka ülkelerde uygulanmasını istemiyoruz. Bu insan haklarına bir saldırıdır. İnsanların nasıl giyineceğine devlet karar vermemeli. Bu nedenle burada toplandık ve 'Benim abayam benim tercihim' diye sesimizi yükseltiyoruz." şeklinde konuştu.

Bolat, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaştığını, Fransa'nın son yıllarda İslam karşıtı uygulamalarıyla dikkati çektiğini söyledi.

"Dini inancı ve örtüsünden ötürü kadınlar eğitimlerini sürdüremiyorlar çünkü abaya giyiyorlar ya da örtülüler. Bu normal bir şey değil, 21. yüzyılda yaşıyoruz, günümüzde böyle bir şey yaşanmamalı." diye konuşan Bolat, Müslüman karşıtlığının son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

FRANSA'DA TARTIŞMALI ABAYA YASAĞI KARARI



Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.

