Avusturya'da şehirlerarası trende yolculara Hitler'in konuşması dinletildi

Avusturya'da şehirlerarası trende skandal bir olay yaşandı.

Avusturya'nın Bregenz şehrinden başkent Viyana'ya giden trende yolculara Nazi lideri Adolf Hitler'in konuşması dinletildi.

Trenin merkezi hoparlör sisteminden yapılan yayında `Heil Hitler` ve `Sieg Heil` sesleri duyulurken, yolcular duydukları yayın karşısında şok oldu.

Yeşil Partisi Milletvekili David Stoegmueller yaptığı açıklamada, Viyana'ya varmadan kısa bir süre önce trenin hoparlör sistemindeki yayında önce 30 saniyelik bir Hitler konuşmasını, ardından "Sieg Heil" sesini duyduğunu aktardı.

Avusturya Demiryolları (OEBB) tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda anonsların doğrudan trendeki insanlar tarafından interkomlar aracılığıyla yapıldığını varsayabiliriz. Konuyu polise bildirdik" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"AVUSTURYA'DA TEKNİK SORUN HİTLER'DİR"

Trendeki bir yolcu ise, diğer ülkelerde teknik sorunların klimanın bozulması gibi şeyler olduğunu belirterek, "Avusturya'da teknik sorun Hitler'dir" dedi.

Avusturya doğumlu olan Nazi lideri Hitler, 1913'te Almanya'ya göç etmişti.