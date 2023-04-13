Avusturya dünyaya duyurdu: Putin gelirse tutuklanacak

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13 Nisan 2023 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 08:15:00

Avusturya: Vladimir Putin'in ülkemize gelirse tutuklayacağız

Kaynak: AA

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Avusturya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını açıkladı.

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler'in dün Alman Tagesspiegel gazetesine, "Putin'in Avusturya'ya adım atması durumunda tutuklanacağı" yönündeki ifadeleri üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya'ya seyahat etmesi durumunda tutuklanacağı teyit edildi.

"Kimse hukukun üzerinde değil. Bütün suçlar boşluk bırakılmadan aydınlanmalıdır, cezasız bırakılamaz." ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya'nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Mahkemenin aldığı tutuklama kararını uygulamak ve aranan kişiyi gözaltına almak anlamına geliyor. Bu tabii ki Başkan Putin için de geçerli." denildi.

Ancak Putin'in mahkemeye tabi 123 üye ülkeye seyahatte bulunarak bu riski göze almayacağı da kaydedildi.

Etiketler : Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı Putin Avusturya

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