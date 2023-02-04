VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manchester United zirve takibini sürdürdü
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
Sırbistan'da 'turuncu', Hırvatistan'da 'kırmızı' alarm
Borussia Dortmund galibiyet serisini sürdürdü
Biden'dan Çin 'casus' balonuna ilk yorum: İcabına bakacağız
Rusya: AB ülkelerinin barış çağrıları 'ikiyüzlü'
İngiltere, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmelerine itiraz yolunu kapatacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
EYT'de emeklilik başvuruları için gözler Meclis'te
Diyarbakır anneleri kar altında evlat nöbetini sürdürüyor
Avusturya Slovakya sınırında uyguladığı düzensiz göç kontrollerini sonlandıracak
Suriye'de etkili olan kar yağışı kamplardaki sivillere zor anlar yaşatıyor
Aksaray'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
Bakan Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı
Bosna Hersek'te Müslümanları hedef alan duvar yazıları tepki çekti
"Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli, gençlerin en önemli pusulası bu olmalı"
"6'lı koalisyon, masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyor"
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay Kemal' olacağı gündür
04 Şubat 2023 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 18:16:00

Avusturya Slovakya sınırında uyguladığı düzensiz göç kontrollerini sonlandıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Avusturya'nın, düzensiz göçle mücadele kapsamında Eylül 2022'den itibaren Slovakya sınırında sürdürdüğü sınır kontrollerine pazartesi günü son vereceği duyuruldu.

Avusturya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü komşu Slovakya sınırında sürdürülen sınır kontrollerinin sonlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Çekya'nın da Slovakya sınırında kontrolleri bitirdiği hatırlatılarak, bundan sonra olası bir kontrol durumunda komşu ülke ile işbirliği içinde hareket edileceği belirtildi.

Eylül 2022'den bu yana Slovakya sınırında 24 insan kaçakçısının yakalandığı anlatılan açıklamada, her ne kadar burada fiziki kontroller sonlandırılsa da sınırdaki belirli kasabalarda insansız hava aracı gibi unsurlarla hareketliliğin takip edileceği kaydedildi.

Geçen yıl 110 bine yakın düzensiz göçmenin iltica başvurusunda bulunmuştu

Düzensiz göçün ülke ve Avrupa Birliği (AB) için güvenlik sorunu olduğu görüşünde olan Avusturya, geçen yıl 110 bine yakın düzensiz göçmenin iltica başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

İltica başvurularındaki artış nedeniyle Şengen sisteminin yeterince işlemediğini savunan Avusturya, düzensiz göçmenlerin özellikle Bulgaristan ve Romanya üzerinden geldiği gerekçesiyle bu iki ülkenin Şengen Bölgesi'ne girişini veto etmişti.

Etiketler : Avusturya İçişleri Bakanlığı Slovakya
Evliliğe ilk adım

Evliliğe ilk adım
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Sahnelere 1 ay sonra dönecek

Sahnelere 1 ay sonra dönecek
Rolü için 15 kilo aldı

Rolü için 15 kilo aldı
33 yaşına zamanla girdi

33 yaşına zamanla girdi
Filmi izleyicisiyle çekecek

Filmi izleyicisiyle çekecek
Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı

Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı
Hakarete 50 bin lira istedi

Hakarete 50 bin lira istedi
‘Çöp Adam' tatilde

‘Çöp Adam' tatilde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX