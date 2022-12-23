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23 Aralık 2022 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 13:45:00

Avusturya Meclisinde "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının kınanmasına" ilişkin önerge reddedildi

Kaynak: AA

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Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından meclise sunulan "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının kınanması" yönündeki önerge, iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi tarafından reddedildi.

Ana muhalefet SPÖ'lü Katharina Kucharowits ve bazı milletvekilleri tarafından meclise sunulan önerge ile Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki üslenmelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonların hükümet tarafından kınanması istendi.

Mecliste yapılan oylamada, SPÖ, aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) önergenin kabulü yönünde oy kullanmasına rağmen, iktidar partilerinin oylarıyla önerge reddedildi.

Önergenin mecliste reddedilmesinin ardından terör örgütü yandaşları iktidardaki Yeşiller Partisinin genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

Etiketler : avusturya meclisi türkiye sınır ötesi operasyon
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