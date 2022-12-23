Avusturya Meclisinde Türkiye karşıtı önerge reddedildi
Kaynak: AA
Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından meclise sunulan 'Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının kınanması' yönündeki önerge, iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi tarafından reddedildi.
Ana muhalefet SPÖ'lü Katharina Kucharowits ve bazı milletvekilleri tarafından meclise sunulan önerge ile Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki üslenmelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonların hükümet tarafından kınanması istendi.
Mecliste yapılan oylamada, SPÖ, aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) önergenin kabulü yönünde oy kullanmasına rağmen, iktidar partilerinin oylarıyla önerge reddedildi.
Önergenin mecliste reddedilmesinin ardından terör örgütü yandaşları iktidardaki Yeşiller Partisinin genel merkezi önünde gösteri düzenledi.
- Türkiye düşmanlarının getirdiği önerge reddedildi
- Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama
- Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak
- ABD Senatosu 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı
- Rusya'dan gaza tavan fiyat uygulama kararı
- Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor