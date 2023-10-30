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30 Ekim 2023 Pazartesi 11:25:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 11:25:00

Avustralya'nın Queensland eyaleti yaklaşık 80 orman yangınıyla mücadele ediyor

Kaynak: AA

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde henüz kontrol altına alınamamış yaklaşık 80 orman yangınıyla mücadele edilirken, durumun daha kötüye gitmesinin beklendiği belirtildi.

ABC News'un haberine göre, itfaiye etkilileri, bölgedeki ekiplere destek olmaları için diğer eyaletlerden yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

Eyalet genelinde yaklaşık 80 orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığı belirtilen açıklamada, özellikle eyaletin Tara bölgesinde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan yetkililer, bölgedeki bazı orman yangınlarının kasıtlı çıkarılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Queensland eyaletinde, son 10 günde 700'den fazla orman yangını çıktı.

Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin hektarlık alan kül olmuştu.

Queensland'te yangınların etkilediği bölgelerden 350 kişi tahliye edilmişti.

Etiketler : avustralya yangın mücadele orman
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