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Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor
05 Eylül 2023 Salı 15:04:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 15:04:00

Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor

Kaynak: AA

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Avustralyalı politikacılar, ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamakla suçlanan Wikileaks internet sitesinin kurucusu ve Avustralya vatandaşı olan Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin önüne geçmek için Washington'da görüşmeler yapacak.

Eski Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu 6 politikacı, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması için Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üst düzey görüşmeler yapmayı planlıyor.

    Washington'a gidecek heyette bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Monique Ryan, basına yaptığı açıklamada, "Assange'ın özgürlüğünün sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünen" politikacıları temsil ettiklerini dile getirerek Assange'ın sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.

    Heyet'in ABD'deki görüşmeler kapsamında ayrıca Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer bazı sivil toplum kuruluşları nezdinde Assangne'ın iade edilmemesi konusunda lobi faaliyetlerinde bulunacak.

    Söz konusu ziyaretin, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Ekim'de yapılması planlanan Beyaz Saray ziyareti öncesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

    Assange'ın dava süreci

    Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

    Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

    Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

    Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

    Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

    Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

    Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden, Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istemişti.

    Albanese, Assange'ın durumunu, WikiLeaks'e belge sızdıran ABD askeri Chelsea Manning'inkine benzeterek Manning'in ABD'de özgürce yaşadığına, Assange'a yönelik tutumun ise aynı olmadığına dikkati çekmişti.

    Etiketler : wikileaks julian assange abd iadesi Assange
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