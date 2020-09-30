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Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı
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30 Eylül 2020 Çarşamba 07:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 07:06:00

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı

Kaynak: AA

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 13 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 886'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulundu.

Eyaletteki son verilere göre 13 kişinin daha virüse yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, 395 aktif vakanın bulunduğu eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan can kayıplarıyla Victoria'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 798'e, Avustralya genelinde ise 886'ya çıktı.

Son dönemde can kaybı kaydedilmeyen, ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedilmeye başlandığı 25 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen testlerde Kovid-19'a yakalandığı belirlenen 27 bin 76 kişiden, 24 bin 583'ü iyileşti. 491 aktif vakadan 60'ı, 8'i yoğun bakımda olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda'da 1 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de Fransa'dan ülkeye dönen ve otelde karantinada tutulanan 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte 11 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 44'e düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 1 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1836 kişiden, 1767'si sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.

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