Avustralya'da İsrail protestosu: 8 gözaltı

Avustralya'nın Melbourne kentinde, İsrail'in F-35 tipi savaş uçakları için parça üreten fabrikada gösteri yapan 8 protestocu gözaltına alındı.

9 News'un haberine göre, göstericiler dün, Melbourne'deki Bayswater bölgesindeki savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rosebank Mühendislik fabrikasında gösteri düzenledi.

Göstericilerden bazıları fabrikanın girişinde maytaplar patlatırken, bazıları çatısına çıktı ve duvarları kırmızıya boyadı.

Gösterici Gaye Demanuele, İsrail'e uçak parçası üretimini protesto eden 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Demanuele, Rosebank Mühendislik şirketinin İsrail'in savaş uçaklarına "parça" ürettiği ve bu uçakların da "masumları öldürdüğüne" işaret ederek, "F-35 parçası üreten işçilere iş bırakmaları çağrısı yaptıklarını" söyledi.

Öte yandan polis, gözaltına alınan 8 kişinin özel mülke izinsiz girmek ve zarar vermekle suçlandığını duyurdu.