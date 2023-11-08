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08 Kasım 2023 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 11:04:00

Avustralya'da internet kesildi... 10 milyon kişi etkilendi

Kaynak: AA

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Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus'ta 10 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen internet ve şebeke kesintisi oldu.

ABC News'in haberine göre, Optus Üst Yöneticisi Kelly Bayer Rosmarin, kesintinin yerel saatle 04.00'da başladığını bildirdi.

Kullanıcılar Optus'u kesintiyle ilgili bilgilendirme yapmamakla eleştirirken Rosmarin, kesintiden saatler sonra yaptığı açıklamada, ekiplerin konuya dair çalışma yürüttüğünü, internet ve şebeke hizmetlerinin düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Rosmarin, kesintinin birkaç saat daha sürebileceğine işaret ederek, sorun giderilene kadar aralıksız çalışacaklarını vurguladı.

Kesintiye siber saldırının yol açıp açmadığı henüz bilinmezken Optus'un hizmet dışı kalması nedeniyle ülke genelinde sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksamalar yaşandı.

Optus, 2022'de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Etiketler : avustralya internet kesinti
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