Avustralya'da alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıda 7 kişi yaralandı

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarı çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını bildirdi.

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları, basına silah sesi duyulduğunu aktardı.

Havadan yapılan çekimlerde, alışveriş merkezi çevresinde çok sayıda acil durum aracı ve personelinin bulunduğu, silahlı polislerin de otoparkın çatısında arama yaptığı görülüyor.