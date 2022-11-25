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25 Kasım 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 11:00:00

Avustralya, yetkilerin tek elde toplanmaması için atamaları kamuoyuna açıklayacak

Kaynak: AA

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Başbakan Anthony Albanese, Eski Başbakan Scott Morrison'ın farklı bakanlıkları ortak yönetmek için kendini gizlice yetkilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, bu tür yetkilendirmelerin kamuoyuna açıklanmasını kabineye teklif edeceğini açıkladı.

Albanese, basına yaptığı açıklamada, önceki hükümeti, Morrison'ın olağanüstü bir gücü elinde bulundurmasını gizlemekle suçladı.

Gelecek haftaki kabine toplantısında emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Virginia Bell'in "yetkilendirmelerin kamuoyuna açıklanması tavsiyesinin" kabul edilmesini önereceğini belirten Albanese, hükümete güveni korumak için kamuoyuna bu tür görevlendirmelerin açıklanması gerektiğini kaydetti.

Albanese, Morrison'ın eylemlerini "olağanüstü, benzersiz ve yanlış" olarak değerlendirerek "Karanlıkta çalışmayı tercih eden bir gölge hükümete ışık tutuyoruz. Bu hükümet, büyük bir gizlilik ve örtbas içinde çalışırken parlamentonun ve halkın soruşturma taleplerini reddetmiş ve bunu bir uygunsuzluk olarak nitelendirmişti." ifadelerini kullandı.

Konuya dair yürüttüğü soruşturma raporunu açıklayan emekli yargıç Bell ise Morrison'ın koronavirüs salgınıyla mücadelede bir den fazla rol üstlenmesinin gereksiz olduğunu ve kendisi yerine yardımcı bir bakan atayabileceğini görüşünü savunuyor.

Morrison'ın, dönemin bakanlarının onun görüşlerinden farklı kararlar almasından endişe duyarak kendisini yetkilendirmiş olabileceğini kaydeden Bell, gizlice yetkilendirmelerin "halkın hükümete güvenine zarar verdiğini" ve "hükümete güveni yıprattığını" ifade etti.

Morrison'ın Mart 2020 ile Mayıs 2021 arasında dönemin bakanlarının bilgisi olmadan kendisine beş ayrı bakanlık yetkilendirmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Albanese, ağustosta Morrison'ın faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

MORRİSON'UN FAALİYETLERİ

Muhalefet milletvekili Morrison, Kovid-19 salgını döneminde acil tedbirler alınabilmesi için sağlık, maliye, hazine, kaynak ve içişleri bakanlıklarında kendisine yetkilendirmeler yapmıştı.

Morrison, yetkilerini yalnızca salgın konusunda kullanmamış, eski Kaynak Bakanı Keith Pitt'in Sidney'nin kuzeyindeki tartışmalı gaz sondaj projesini onaylama kararını da reddetmişti.

Bell'in bulgularına göre Morrison'ın, eski Hazine Bakanı Josh Frydenberg'ten ulusal çıkarlara uygun olmayan yabancı yatırımların engellenmesini istediği görülmüştü.

Etiketler : avustralya atama kamuoyu
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