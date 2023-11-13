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13 Kasım 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 16:00:00

Avustralya hükümeti "Thalidomide" adlı ilacın olumsuz etkilediği ailelerden özür dileyecek

Kaynak: AA

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 20. yüzyılın ortalarında çocuklarda gelişim bozukluğu ve ölüme sebep olan Thalidomide ilacının piyasadan çekilmesindeki gecikme nedeniyle yaşanan faciadan dolayı Avustralya halkından özür dileyeceğini duyurdu.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Albanese, 29 Kasım'da düzenlenecek bir resepsiyonda, Thalidomide ilacının neden olduğu engelle yaşayan kişiler, aileleri ve bakıcılarını ağırlayacak.

Başbakan Albanese, ilacın ülkede yarattığı faciaya ilişkin Avustralya halkından özür dileyeceğini ve "Thalidomide Faciası"nın dünya ve Avustralya için karanlık bir dönem olduğunu belirterek, "Dileyeceğim bu özürle, ölen bebekler ve onların yasını tutan aileler ile faciadan kurtulan ve hayatları bu korkunç ilaç nedeniyle çok daha zorlaşan kişileri tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede 146 kişinin Thalidomide ilacının kullanımı nedeniyle engelli olduğunun bilindiğini kaydetti.

ABC News'ün haberine göre, üretici firma "Chemie Grünenthal", yan etkileri 1961'de açıklanan ilacı piyasadan çekme kararı aldıktan sonra bile Avustralya hükümeti Thalidomide içeren ilaçların zararını ilk 8 ay kamuya yansıtmadı, satışını ise resmen 1962'de durdurdu.

The Science Museum'un verilerine göre, Almanya'da 1956'da reçetesiz satış ruhsatı alan Thalidomide, 14 ecza firması tarafından 37 isimle yaklaşık 50 ülkede piyasaya sürüldü.

Gebelerde sabah bulantısı, uykusuzluk ve diğer rahatsızlıkların tedavisi için 1950-1960'lı yıllarda reçetesiz satılan ve "mucize" diye adlandırılan ilaç nedeniyle dünya çapında 10 binden fazla çocuk ciddi gelişim bozukluklarıyla doğdu.

Söz konusu dönemde, özellikle gebeliğin başlarında Thalidomide kullanımı yenidoğanda kol, bacak, göz, kulak, böbrek, akciğer, kalp ve damar gelişim bozukluklarıyla sonuçlandı ve bebeklerin yaklaşık yüzde 40'ı doğumdan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Etiketler : avustralya anthony albanese thalidomide faciası
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