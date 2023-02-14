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14 Şubat 2023 Salı 23:09:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:09:00

Avustralya arama kurtarma ekibine göre Türkiye'deki felaketin ölçeği "inanılmaz"

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında bulunan Avustralyalı ekibin lideri Grant Rice, Türkiye'deki felaketin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Avustralyalı ekibin lideri Grant Rice depremin vurduğu Hatay'daki gözlemlerini anlattı.

Türkiye'deki felaketin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu vurgulayan Rice, bölgede hasarın büyük olduğuna dikkati çekerek "Bunu atlatmaları epey zaman alacak diye düşünüyorum" dedi.

Türk halkının dayanıklılığından etkilendiğini dile getiren Rice, "Türkiye'de karşılaştığımız insanlar çok dirençli, çok güçlü ve bunu şimdiden nasıl aştılar, bu Türkiye'nin başarısıdır. Çok, çok iyi" ifadesini kullandı.

Rice, ekibinin arama kurtarma dahil birçok farklı şekilde yardım edebildiğinin altını çizerek mağdurlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ekibinin AFAD ile çalıştığını belirten Rice, "Bu ölçekte bir afeti (koordinasyonu) her zaman sorunsuz hale getirmek çok zor olacak ama AFAD, yerel makamlar ve Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare içindeyiz" diye konuştu.

Rice, en az 10 gün daha bölgede olacaklarını, bazı uluslararası arama kurtarma ekiplerinin gittiğini ancak yerlerine yenilerinin geldiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, Rice, afet nedeniyle Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun parçası olan Avustralya arama kurtarma ekibi 72 kişilik uzman kadrosuyla dün Hatay'a gelmişti.

Etiketler : Avustralya Deprem Kahramanmaraş AFAD

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