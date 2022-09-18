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18 Eylül 2022 Pazar 22:53:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 22:53:00

Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı... Fanatik Ermenilerden Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Kaynak: IHA

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Fanatik Ermeniler, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. zerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılara tepki gösterilerek, ”Ermeni radikallerinin Azerbaycan'ın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine saldırıları ciddi endişe doğuruyor” denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılara tepki gösterilerek, "Ermeni radikallerinin Azerbaycan'ın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine saldırıları ciddi endişe doğuruyor" denildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin ardından Azerbaycan'ın yurtdışındaki diplomatik temsilcilikleri Ermeni radikaller tarafından saldırılara uğramaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik bu ülkelerdeki Ermeni toplulukları tarafından saldırılar düzenlenmesi ciddi endişeye yol açtığını belirtti. Söz konusu saldırıların vandalizm ve terör unsurları içerdiği belirtilen açıklamada, saldırıların diplomatlara ve mala zarar vermeyi amaçladığı bu nedenle bu tür hareketlerin suç olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Radikal Ermeni gruplarının suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Azerbaycan tarafı, radikal Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor. 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca diplomatik temsilciliği her türlü saldırı ve zarardan korumak ve temsilciliğin huzurunun ihlali veya hakarete uğramasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, ilgili devletin özel görevidir" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Fanatik Ermeniler, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" dedi.

Etiketler : ermeni azerbaycan fransa paris saldırı
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