  • BIST
    115924
  • Dolar
    6,8561
  • Euro
    7,7103
  • Altın
    390,9780
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE'den Türkiye karşıtı lobi girişimi: Libya'daki durumu tersine döndürmeliyiz
Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor
2. el araç satın alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın
Irak'ta 4 hafta tam sokağa çıkma yasağı önerisi
Yunanistan'dan Türkiye kararı!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bin 451'e çıktı
Koronovirüs aşısı Çin'de kullanılmaya başlandı
Adana'da nişasta fabrikasında dün çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Brüksel Konferansı'na katılacak
İngiltere Futbol Federasyonu küçülmeye gidiyor
Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor
Trump'tan ırkçı sloganlı skandal paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Etiyopya, anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nın doldurulacağını açıkladı
MSB'den sınırlarda kaçakçılık açıklaması:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Karasularımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz
Filistin Başbakanı: İlhakın her şeklini reddediyoruz
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Tarihe altın harflerle geçecek!
Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı
'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
29 Haziran 2020 Pazartesi 17:44:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 17:44:00

Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor

ABONE OL

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayımlanan ankette, "Avrupalıların artık ABD'ye güvenmediği" sonucu çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya gündeminde olduğu döneme denk gelen Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) yıllık anketi, Avrupalıların ABD'ye olan güveninin ciddi anlamda sarsıldığını gösterdi.

Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kırılgan süreçten geçtiğini savunan Avrupalılar, bu duruma gelinmesinde en büyük sorumluluğun, yürüttüğü politikalardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğunu belirtti.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Danimarka ve Polonya'da yapılan anketin sonucunda Avrupalılar, "Kovid-19'un ilk dalgası sırasında kendilerini çok savunmasız hissettikleri" görüşünde birleşti.

Avrupalıların çoğunluğu, "Soğuk Savaş sırasında kendini gösteren ABD'nin koruyucu şemsiyesinin artık kapandığını" düşünürken, bundan sonrası için "uluslararası sahnede kendi sesi ile daha güçlü ve daha entegre bir Avrupa" talep etti.

Anketten çıkan sonuçları değerlendiren ECFR Araştırma Müdürü Jeremy Shapiro, "Avrupalılar, ABD'nin dünyayı yönetme gücüne ve yeteneğine olan inançlarını kaybetti." dedi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki döneminin Avrupa-ABD ilişkilerinde kalıcı değişiklikler yarattığını savunan Shapiro, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması halinde Avrupa-ABD ilişkilerinin daha kötüye gitmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

ECFR yetkilisi, her türlü halde Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerin "liderlik değil, iş birliği temeline dayanması gerektiğini, Avrupalıların çoğunluğunun savunma ve ticaret konularında ABD'ye bu kadar bağlı olmak istemediklerini" kaydetti.

Söz konusu ankette, Avrupalıların çok düşük bir bölümü, Kovid-19'a karşı mücadelede ABD'yi kilit bir müttefik olarak gördü.

Salgın sırasında Fransızların yüzde 46'sının, Almanların da yüzde 42'sinin ABD ile ilgili görüşlerinin büyük ölçüde olumsuz yönde değiştiği bildirildi.

Ankette Avrupalıların, ABD'ye benzer bir şekilde Çin'in liderliğine de karşı oldukları, Bulgaristan dışında ankete katılan diğer 8 ülkede Çin hakkındaki görüşlerin geçen yıla göre iki, hatta bazı ülkelerde 10 kat daha olumsuz olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER