Avrupalı liderlerden helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajları

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabında, "Brovary'deki trajik helikopter kazasının ardından Ukrayna'yla yas tutuyoruz. Bakan Monastırskiy, AB'nin çok iyi bir dostuydu. Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı (Volodimir) Zelenskiy'ye, Başbakan Denis Şimal'e ve Ukrayna halkına en derin başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Savaşın parçaladığı Ukrayna'nın kalbinde bir trajedi yaşanıyor. Kurbanların ailelerine ve tüm ülkeye en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizinle birlikte yas tutuyoruz." paylaşımında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Brovary'deki helikopter kazası korkunç bir trajedi." ifadesini kullanarak Ukrayna halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Brovary'deki helikopter kazası Ukrayna'nın bu savaşta ne kadar büyük bedeller ödediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu üzücü günde düşüncelerimiz, kurbanların ve yaralıların ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı'nı kaybeden Zelenskiy ile ..."

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü barbarca saldırı savaşının ortasında gelen bu korkunç haber, beni derinden sarstı. Çok üzgünüm. Ukrayna, hepimizin desteğine ve dayanışmasına sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamlarının, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında öldüğünü büyük üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Monastırskiy'nin, Fransa-Ukrayna Ortak Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanı olduğu ve "iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye kendini adadığı" kaydedilen açıklamada, "Fransa, bu trajedi için hayatını kaybedenlerin aile ve akrabalarına, tüm Ukrayna halkına içten taziyelerini iletiyor." ifadesi kullanıldı.

Polonya

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok sayıda kişinin ölümüne yol açan helikopter kazasından derin üzüntü duydum. Düşüncelerim, kurbanların aileleri ve sevenleriyle birlikte." ifadesine yer verdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Ukrayna'ya başsağlığı dileyerek "Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor ve Ukraynalı dostlarımıza tam destek vereceğimize dair güvence veriyorum." açıklamasında bulundu.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da kazaya ilişkin taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın kendisini derinden etkilediğini belirterek "Düşüncelerim, hayatını kaybeden kişilerin ve uzun zamandır sıkıntı çeken Ukrayna halkıyla." ifadesini kullandı.

Başbakan Karl Nehammer, aralarında kabine üyelerinin de bulunduğu trajik helikopter kazasında çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Düşüncelerimiz ve derin hislerimiz, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de helikopter kazasının kendisini derinden üzdüğünü vurguladı. Schallenberg, düşüncelerinin vefat edenlerin yakınlarıyla olduğunu belirterek yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesi temennisinde bulundu.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, kaza haberini duyduğuna çok üzüldüğünü belirterek "Bu trajik kayıp kelimelerle anlatılamaz. Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Duygularımız Ukrayna halkıyla beraber." mesajını paylaştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Hoekstra'nın Twitter mesajını kendi hesabından yeniden paylaştı.

İtalya

İtalya'da sanayi ve kalkınmadan sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanı Adolfo Urso, Twitter'dan, şunları paylaştı:

"Ukrayna'da İçişleri Bakanı Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı ve 3 çocuk da olmak üzere diğer kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazası için Ukrayna Devlet Başkanlığına taziye mesajı gönderdim. Kazanın kurbanlarının ailelerine yakınım."

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, helikopter kazası haberinden "şoke olduğunu" belirtip kazada ölenlerin yakınlarına, Ukrayna halkına ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye başsağlığı diledi.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı yetkililer ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyerek "Bu zor zamanlarda da Ukrayna hükümeti ve halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Litvanya

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, "Monastyrsky ve ölenlerin ailelerine, Ukrayna'daki bu trajedinin masum kurbanlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

Letonya

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hayatını kaybedenler için yas tuttuklarını belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Estonya

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de Twitter hesabından, "Kiev yakınlarında 18 kişinin kaybına yol açan korkunç kaza beni üzdü. Buna Ukrayna'nın ülkelerini savunma çabalarında çok kritik olan Bakan Denys Monastyrsky ve meslektaşları da dahildi. Kurbanların ailelerine, Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da meydana gelen trajediyi anlatan kelimeler yetersiz kalıyor. Kurbanların ailelerine, meslektaşlarımıza ve Ukrayna'nın cesur milletine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, vefat haberi nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade ederek kurbanların yakınlarına ve ölen çocukların ailelerine taziyelerini iletti.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, "Trajik olayı öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ukrayna hükümetine ve halkına içten başsağlığı diliyorum. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.