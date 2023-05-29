Avrupa liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları geliyor

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden ötürü tebrik mesajı gönderdi.

Sakelaropulu, mektupta iki ülke ilişkilerinin uluslararası hukuk temelinde daha ileri götürülmesi temennisini dile getirerek, bunun bölgede barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanması için de önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderdiği yazılı mesajla tebrik etti.

Sarmas, mesajında Türk halkına da barış ve refah dileğinde bulundu.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Plenkovic paylaşımında, "Devam eden işbirlikleri ve Hırvatistan - Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

İtalya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı seçimindeki zaferinden ötürü tebrikler. Türkiye, İtalya'nın müttefiki ve sağlam ekonomik bir ortağıdır. Önümüzde göç konusundan başlamak üzere stratejik nitelikte çok sayıda zorluk var. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Slovenya ve Türkiye arasındaki stratejik diyaloğu sürdürmeyi, NATO ile ortaklığımızı güçlendirmeyi, dünyada barış ve güvenliği teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimindeki zaferinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Pendarovski, "Ortak çıkarlara dayalı, çeşitli alanlardaki mükemmel ikili ilişkilerin, iktisadi işbirliğinin ve NATO bünyesindeki müttefikliğin geliştirilmesine devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki büyük ve geleneksel dostluğu, ikili ekonomik plan ve NATO ortaklığı kapsamında geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kovaçevski, "Önümüzde küresel zorluklar bulunuyor ve şimdiye kadar olduğu gibi, bölgenin ve Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı ile dünyadaki barış için daha da büyük bir özveri ile birlikte çalışacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamaya göre Nikolla mesajında, "Arnavutluk ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın, iki millet arasındaki dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Nehammer, "Birlikte çalışmaya devam etmeyi ve Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Milatovic, mesajında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürürken ülkesini yeni başarılara doğru götürmesi temennisinde bulundu, iki dost devlet olarak Karadağ ve Türkiye arasındaki işbirliğini ilerletmek için birlikte çalışmayı arzuladıklarını kaydetti.

Polonya

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter'dan Türkçe ve Lehçe paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve Polonya ile Türkiye arasında dostluk anlaşması imzalanmasının 100'üncü yılını kutluyoruz. Avrupa'da bölgesel güvenliği, NATO'nun gelişimini ve barışı sağlamak için birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Letonya

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "Avrupa ve ötesinde güvenlik ve refah için yapıcı işbirliğini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de "NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Sayın Erdoğan sizi 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde ağırlamayı, müttefiklerin güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı ve Ukrayna'nın başarılı olmasına yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum! İttifak birliği gücümüzdür!" ifadelerini kullandı.

Estonya

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Karis, Türkiye ve Estonya arasındaki yapıcı işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklediğini vurguladı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye önemli bir müttefik ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamanın yanı sıra ikili ilişkileri ilerletmek için yakın işbirliğini dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.