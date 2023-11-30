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30 Kasım 2023 Perşembe 18:37:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 18:37:00

Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte

Kaynak: AA

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Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partilerin yükselişte olduğu, AP seçimlerinde milletvekili sayılarını önemli ölçüde artırmalarının beklendiği belirtildi.

Avrupa genelinde seçimleri izleyen "Europe Elects" adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ siyasi partilerin oy oranları, hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Kimlik ve Demokrasi" (ID) adlı siyasi grup şemsiyesinde toplanan ve mevcut 705 sandalyenin 60'ına sahip olan aşırı sağcı partilerin, bugün seçim olsa sandalye sayılarını 87'ye çıkaracağı öngörüldü.

"Kimlik ve Demokrasi" (ID) siyasi grubu içinde Hollanda'da Geert Wilders liderliğindeki PVV, Fransa'da Marine Le Pen'in partisi RN, Almanya'daki aşırı sağcı AfD, Avusturya'daki FPÖ, İtalya'da Matteo Salvini'nin partisi Lega, Belçika'daki aşırı sağcı Vlaams Belang gibi partiler bulunuyor.

Tahminlerin doğru çıkması halinde ID Grubu, AP'deki muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubunun önüne geçerek sandalye sayısı bakımından 4'üncü büyük siyasi güç olacak.

"Europe Elects" araştırması, ayrıca, Avrupa genelinde Yeşiller'in ciddi oy kaybı yaşayacağını, AP seçimlerinden sonra milletvekili sayılarının 72'den 52'ye düşebileceğini ortaya koydu. Aynı şekilde liberal eğilimli Renew Grubunun da oy kaybederek 101 olan milletvekili sayısının 89'a düşebileceği belirtildi.

Şu anda AP'deki en büyük siyasi oluşum olan merkez sağdaki siyasi grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB içindeki ana siyasi aktör rolünü koruyarak 175 civarında milletvekili çıkaracağı, sosyalist S&D Grubunun da aynı şekilde 141 civarındaki milletvekili sayısını koruyacağı tahmin edildi.

Etiketler : AP seçimleri aşırı sağ milletvekili yükselişi AVRUPA
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