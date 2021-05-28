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28 Mayıs 2021 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 17:38:00

Avrupa'da sesler yükseldi! Çağrıda bulundular: SİHA fabrikaları kapatılsın

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İngiltere'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Filistin yanlıları, ülkede İsrail'e ait SİHA fabrikasının kapatılması çağrısı yaptı.

"Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Palestine Action" adlı eylem grubunun üyeleri İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.

"Elbit'i kapatın", "İsrail savaş suçlusu" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Terörist İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.

- FİLİSTİN YANLILARI SİHA ÜRETİMİNİ DURDURMUŞTU

Palestine Action grubunun üyeleri şirketin 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki fabrikasında eylem başlatmış, burada SİHA üretiminin durmasına neden olmuştu.

Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtmişti.

Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlanmıştı.

Etiketler : terör devleti israil filistin gazze saldırı
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