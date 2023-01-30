VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülecek
7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu
Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Bakan Kurum: Türkiye artık boyun eğen bir ülke değil
2 PKK'lı terörist teslim oldu
"Türk Patent ve Marka Kurumu'na toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı"
Netanyahu ile Macron'dan "İran'ın Ukrayna'daki savaşa aktif katılımına" tepki
"Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor"
MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu
Lavrov, terörle çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Avrupa Konseyi, Danimarka'yı Paludan'a alan açmakla eleştirdi
Blinken Kahire'de Sisi ile "İsrail-Filistin gerilimini" görüştü
Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı
Fransızlar emeklilik reformuna karşı yarın meydanlara inecek
Bakan Koca: SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
AB Ombudsmanı, AP Başkanı'nın yolsuzlukla mücadele önerilerini zayıf buldu
"Ara buluculuk kapsamı genişletilecek, ara bulucular denetlenecek"
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Avrupa'da ilaç sıkıntısı bitmiyor
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi İstanbul'dan yola çıktı
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
30 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 17:00:00

Avrupa'da ilaç sıkıntısı bitmiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa ülkelerinde bir süredir devam eden ilaç temini sıkıntısı sürüyor, özellikle antibiyotikler, çocuklar için öksürük şurubu ve ateş düşürücüler ile tansiyon ilaçlarının bulunmasında sorun olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Eczacılık Grubu (PGEU) adlı kuruluşun AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Norveç, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan 29 ülkedeki eczanelerle 14 Kasım-31 Aralık döneminde yaptığı çalışmanın sonucu yayımlandı.

Buna göre, bu ülkelerin dörtte birinde 600'den fazla, beşte birinde ise yaklaşık 300 ilaç zor bulunuyor. Avrupa ülkelerinin dörtte üçündeki eczanelerde ise ilaç sıkıntısı bir yıl öncesine göre çok daha kötü durumda.

Avrupa ülkelerinin sağlık ve ilaç konusundaki yetkili makamlarının verileri de eczacıların bildirimlerini destekliyor.

Örneğin, Belçika'da yaklaşık 300 kalem ilacın, Almanya'da 408, Avusturya'da ise 600'den fazla ilacın temininde sorunlar bulunduğu ifade edildi. İtalya'da ise durumun daha vahim olduğu, bazısı aynı formüle sahip farklı ilaçlar olmak üzere 3 binden fazla ilacın çok zor bulunduğu bildirildi.

Avrupa genelindeki eczanelerde en zor temin edilen ilaçların ise solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan özellikle amoksisilin grubu antibiyotikler, çocuk hastalıklarının tedavisinde kullanılan öksürük şurupları ve şurup formundaki parasetamol ile bazı tansiyon ilaçları olduğu belirtildi.

İlaç sorununun nedeni ise artan talebe karşın arzdaki düşüş olarak gösteriliyor.

Avrupa ülkelerinde bu yıl başta grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV) olmak üzere mevsimsel enfeksiyonların erken başladığı ve normalden güçlü seyrettiği, çocuklarda Strep A kaynaklı boğaz enfeksiyonunun sıra dışı şekilde yaygın görüldüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, Kovid-19 salgınında uzun süren kapanmalar nedeniyle normalde günlük hayatta alınan çeşitli virüslerin alınamadığı için bağışıklık sistemlerinin güçlenememesini bu kış artan hastalıkların sebebi olarak görüyor. İlaç üreticilerinin de artan enfeksiyonlar karşısında yüksek seyreden talebe hazırlıksız yakalandığı, Avrupa'daki enerji krizi ile artan ham madde fiyatlarının üretimi etkilediği ifade ediliyor.

Etiketler : avrupa ilaç antibiyotik ateş düşürücü öksürük şurubu
Ceket piştisi

Ceket piştisi
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Kız babası olacak

Kız babası olacak
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar
18. ay kutlaması

18. ay kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX