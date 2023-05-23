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23 Mayıs 2023 Salı 14:19:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 14:19:00

Avrupa'da Cumhurbaşkanı Seçimi'ne gelinlikle gelen de, ilk kez oy verdiği için alkışlanan da var

Kaynak: AA

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Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Fransa'nın Lyon kentinde gelinlik ve damatlıkla oy kullananlar oldu, Almanya'nın Karlsruhe kentinde ise sandık kurulu, ilk kez oy kullanan seçmeni alkışladı.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde sandık kurulu, yaşı gereği ilk kez oy vermeye gelen seçmeni sandık başında alkışla tebrik etti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ilk kez oy kullanan genç seçmenlerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, "İlk kez oy vererek demokratik haklarını kullanan gençlerimizi alkışlayarak tebrik ediyoruz." dedi.

Terzioğlu ayrıca dün başlayan oy verme işlemlerinin yoğun ilgiyle devam ettiğini belirterek 24 Mayıs saat 22.00'ye kadar, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında, vatandaşları oylarını kullanmaya beklediklerini ifade etti.

Lyon'da gelinlik ve damatlıkla oy verdiler

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün, AA muhabirine, Lyon seçim merkezine birer saat arayla iki yeni evli çiftin gelinlik ve damatlıkla oy vermeye geldiğini anlattı.

Kendisinin de oy verme işlemi esnasında çiftlere bizzat refakat ettiğini aktaran Aygün, yeni evli çiftleri tebrik ederek, en mutlu günlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere seçim merkezine geldikleri için onlara teşekkür ettiğini ve mutluluk dilediğini belirtti.

Aygün, bu vesileyle Lyon'daki vatandaşları 24 Mayıs saat 22.00'ye kadar oylarını kullanmaya davet etti.

Kucağında yeni doğmuş bebeğiyle gelen de var

Avusturya'da ise, yeni doğmuş bebeğiyle oy vermeye gelen oldu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde kurulan sandığa bebeğiyle gelen çifte sırada bekleyenler yerlerini verdi.

İkinci tur için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

Etiketler : Almanya Yurt dışı temsilcilikler ilk tur oylaması Avusturya
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