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27 Mart 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 14:30:00

Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz

Kaynak: Wall Bahariye Journal

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın 'Rus enerjisine ambargo uygulayın' çağrısına tepki göstererek, 'Ukrayna bunu talep ederek, resmen Macaristan ekonomisinin durmasını istiyor. Ukrayna için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama, onlar için kendimizi mahvetmek istemeyiz.' dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu sabah konuk olduğu bir radyo programında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Batı ile Ukrayna'nın 'ambargo' baskısına değindi.

Orban'a göre, Avusturya ve Almanya da Rus gaz ve petrol akışının durması, ekonominin durması anlamına geliyor.

Orban, "Macaristan'ın sorunu, enerji için biraz daha fazla para ödemeye ve Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olup olmadığı değil, çünkü o zaman buna hazırız. Soru o gazın gelip gelmeyeceği." dedi.

Orban, Ukraynalıların talebi üzerine petrol alımının durdurulmasının, ülkede yakıt sıkıntısına neden olacağını belirtti.

Ayrıca Orban'a göre, Macaristan Rus gazına ambargo uygularsa, bu Macar gaz tüketiminin %85'inin ortadan kalkacağı anlamına gelecek.

PETROL VE GAZ OLMAZSA EKONOMİMİZ DURUR

Ukrayna ve Batı'nın yaptırım çağrılarına tepki gösteren Orban, "Petrol ve gaz olmazsa, Macar ekonomisi durur: fabrikalar kapanır, kitlesel işsizlik olur. Ukraynalıların istediği şey, Macar ekonomisini tamamen durdurmak, yıllarca süren kalkınmayı kaybetmek ve Macaristan'daki üretkenliği azaltmak." dedi.

Ukraynalılara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Orban, "Çünkü saldırıya uğradılar, başları belaya girdi. Böyle dramatik bir durumda, azınlıklarımıza nasıl davranıldığı konusundaki anlaşmazlık ikinci planda. Unutmayacağız ama ikincil bir mesele. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama onlar için kendimizi mahvetmek istemeyiz." dedi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA AVRUPA Orban
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