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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 16:50:00

Avrupa ülkeleri enerji krizine yaklaşık 500 milyar avro harcayacak

Kaynak: AA

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Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar avro kaynak tahsis ettiği hesaplandı.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.

Enerji alanında alınan tedbirler için İngiltere toplam 178,6 milyar avro, Almanya 100,2 milyar avro, İtalya 59,2 milyar avro, Fransa 53,6 milyar avro, İspanya 35,5 milyar avro, Polonya 10,6 milyar avro, Avusturya 8,9 milyar avro, Romanya 6,9 milyar avro, Yunanistan ve Danimarka 6,8 milyar avro, Hollanda 6,2 milyar avro, Belçika 4,1 milyar avro, Çekya 2,9 milyar avro, Hırvatistan 2,4 milyar avro, Bulgaristan 1,8 milyar avro, İsveç 1,6 milyar avro, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya 1,1 milyar avro, Slovakya 1 milyar avro, İrlanda 700 milyon avro, Finlandiya 500 milyon avro, Slovenya 400 milyon avro, Malta ve Estonya da 200 milyon avro kaynak ayırdı.

Böylece, söz konusu Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar avroluk kaynak taahhüt etti.

AB Komisyonu ise, geçen hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı.

Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu.

Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar avro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Etiketler : avrupa enerji krizi avro
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