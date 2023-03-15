VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
Askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı
FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" açıklaması
"Finlandiya'ya verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz"
"Tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık"
"(Adıyaman) 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ed...
Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak
"Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak"
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Avrupa Konseyi'nden "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" için mesaj
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü
"Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız"
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı
Tahıl Koridoru'nda sürenin uzatılmasıyla fiyatların gevşemeye devam etmesi bekleniyor
15 Mart 2023 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 15:20:00

Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın kendi temiz teknoloji sanayisini daha fazla büyütmesi, bunun için prosedürlerin hızlandırılması ve finansmana erişimin artırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 23-24 Mart'ta yapılacak AB Zirvesi konulu oturumda konuşma yaptı.

Von der Leyen, geçen hafta ABD'de temaslarda bulunduğunu anımsatarak, ABD Başkanı Joe Biden'la enflasyonu düşürme yasası hakkında çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

ABD'deki enflasyonu düşürme yasasının bazı unsurlarından endişe duyduklarını ve bunun çözülmesi gerektiğini belirten von der Leyen, bu sorunları giderecek çözümler geliştirdiklerini vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa'daki elektrikli otomobil üreticilerinin ABD'deki vergi indirimlerine erişmesine izin verileceğini, ABD ile kritik ham madde konusunda anlaşma görüşmeleri ile temiz teknoloji sanayisine teşvikler konusunda şeffaf bir diyalog başladığını ifade etti.

"Biz Avrupalıların, kendi temiz teknoloji sanayimizi daha iyi büyütmemiz gerekiyor. Prosedürleri hızlandırmamız ve basitleştirmemiz, kamu ve özel finansmana daha iyi erişim sağlamamız gerekiyor." diyen von der Leyen, net-sıfır teknolojilerde küresel pazarın 2030 yılına kadar 3 katına çıkacağını belirtti.

Von der Leyen, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile Avrupa'nın kendi temiz teknoloji sanayi tabanını destekleyeceğini vurguladı.

İKİ YASA TEKLİFİ AÇIKLANACAK

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı'nın en önemli unsurlarının "Net Sıfır Sanayi Yasası" ve "Kritik Hammaddeler Yasası" olduğuna dikkati çeken von der Leyen, AB Komisyonu'nun bu yasa tekliflerini yarın açıklayacağını anlattı.

Von der Leyen, "Avrupa'da, 2030 yılına kadar ihtiyaç duyulacak temiz teknolojinin en az yüzde 40'ını üretebilmek istiyoruz." dedi.

Bu noktada, izin ve prosedürleri kolaylaştırdıklarını, kamu destek programlarını basitleştirdiklerini ifade eden von der Leyen, vergi muafiyetleri ve AB fonlarının esnek kullanımına da izin verdiklerini anımsattı.

Von der Leyen, Kritik Hammaddeler Yasası'nın da yarın teklif edileceğine işaret ederek, bu yasanın dijital ve yeşil dönüşüm için çok ihtiyaç duyulan kritik malzemelerin tedarikini güvence altına alacağını ifade etti.

"Kritik ham maddelere olan talep on yıllar boyunca önemli ölçüde artacak." diyen von der Leyen, AB'nin bu stratejik ham maddelerde büyük ölçüde birkaç ülkeye bağımlı olduğunu hatırlattı.

SALGIN VE SAVAŞ DERS VERDİ

Von der Leyen, "Nadir element tedarikimizin yüzde 98'ini ve magnezyum ihtiyacımızın yüzde 93'ünü Çin'den sağlıyoruz. Salgın ve savaş bize bağımlılıklar hakkında bir ders verdi. Bağımsız olmak istiyorsak acilen tedarik zincirlerimizi benzer düşünen ortaklarla güçlendirmeli ve çeşitlendirmeliyiz." dedi.

Avrupa'da daha fazla maden ve mineral çıkarmak istediklerini vurgulayan von der Leyen, yasanın Avrupa şirketlerinin çabalarına destek olacağını belirtti.

Von der Leyen, kritik ham maddelerde Avrupa'daki işletme kapasitesini yıllık tüketimin en az yüzde 40'ına çıkarmak istediklerini ifade etti.

AVRUPA AR-GE'Yİ ARTIRACAK

Avrupa ülkelerinin GSYH'nın yüzde 3'ünü AR-GE yatırımlarına sağlama hedefi olduğunu anımsatan von der Leyen, bu miktarın günümüzde yetersiz olduğunu ve AR-GE'yi daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Michel de, "Çin ve ABD bize eşit uzaklıkta değil. Biz, ABD'nin sadık ve güvenilir bir ortağıyız. Tarihi bağlara odaklanmak istiyoruz." dedi.

Çin'in günümüzde uluslararası arenada önemli bir aktör konumuna geldiğini anımsatan Michel, Avrupa'nın Çin'le ilişkilerinde demokrasi ve insan hakları gibi değerleri savunması, ekonomik ilişkileri dengelemesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : avrupa birliği ursula von der leyen avrupa teknoloji sanayi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX