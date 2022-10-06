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06 Ekim 2022 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 11:17:00

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı liderler düzeyinde yapılacak

Kaynak: AA

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Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor.

Toplantıyı organize eden Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AST'nin ilk buluşmasına davet edilen AB üyesi olan ve olmayan 44 Avrupa ülkesinden 43'ünün lideri katılımını teyit etti. Sadece Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen meclis çalışmaları nedeniyle katılamayacağını bildirdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülüyor. Erdoğan'ın saat 13.00'teki açılış oturumunun ardından düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında yer alması, "barış ve güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin liderleriyle katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Planlanan görüşmeler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala ile üçlü toplantı da bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in toplantıya video konferans yöntemiyle katılması, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın ise Prag'a gelmesi planlandı.

AST fikri ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından mayıs ayında ortaya atılmıştı. Toplantının, AB ötesinde ve Avrupa genelinde bir siyasi tartışma platforma olması isteniyor. AB yönetimi de fikri destekliyor.

Bugünkü toplantıda özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın, enerji krizi, enflasyon, gıda krizi gibi Avrupa'ya ve dünyaya yayılan etkilerinin nasıl azaltılacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

AB yetkilileri, toplantının nasıl bir katma değer yaratabileceğini açıklarken Kovid-19 salgını örneğini gösteriyor.

2020'nin başında, salgının en yoğun döneminde AB'nin ortaklarıyla yeterince diyalog ve iş birliği kuramadığını belirten AB yetkilileri, bundan sonraki sınamalarda benzer durumların yaşanmasını engellemek açısından bu tür bir forumun önemli olacağını ifade ediyor.

Prag Kalesi'nde yapılan ilk AST toplantısına ilgi oldukça yüksek. Yaklaşık 1200 gazeteci toplantıyı takip etmek üzere akreditasyon yaptırdı. 40'tan fazla ülke liderinin gelecek olması nedeniyle Prag'da oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler : Avrupa Birliği Prag Kalesi AB yetkilileri
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