VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Devler Ligi'nde grup maçlarına beraberlikle başladı
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Fed faiz kararını açıkladı
20 Eylül 2023 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 20:45:00

Avrupa Parlamentosu'nun 2023 Sakharov Ödülü adayları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

AP'nun her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl aday gösterilenler arasında İran'da geçen sene hayatını kaybeden Mahsa Emini ile Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk yer aldı.

Geçen yıl "cesur Ukrayna halkına" verilen ödül için bu yılki adaylar belirlendi.

AP'deki sağ ve aşırı sağcı "Kimlik ve Demokrasi" grubu tarafından Elon Musk'ın ödüle aday gösterilmesi dikkati çekti.

Diğer adaylar arasında; Mahsa Emini, İranlı kadınlar ve "Kadın, Yaşam, Özgürlük" Hareketi, Afgan eğitim aktivistleri Marzia Amiri, Parasto Hakim ve Matiullah Wesa, Gürcü hukukçu Nino Lomjaria ve Gürcistan'ın Avrupa yanlısı halkı, Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate, Nikaragualı insan hakları savunucuları Vilma Nunez de Escorcia ve Mgr Rolando Jose Alvarez Lagos ile farklı ülkelerden kadın hakları savunucuları Justyna Wydrzynska, Morena Herrera ve Colleen McNicholas yer aldı.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödülün 3 finalisti 12 Ekim'de AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesi tarafından seçilecek. 19 Ekim'de ise AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri ödülün kime verileceğini kararlaştıracak.

Ödül töreni, 13 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Etiketler : avrupa parlamentosu 2023 sakharov ödülü mahsa emini elon musk
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX