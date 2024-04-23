Avrupa Parlamentosu, bozulan ürünlerin tamirini kolaylaştıracak kuralları onayladı
Kaynak: AA
Avrupa Parlamentosu (AP), bozulan akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi gibi ürünlerin daha kolay ve uygun fiyatlı tamir edilmesini sağlayacak yeni kurallara onay verdi.
Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, arızalanan ürünlerin onarımını teşvik edecek yeni tamir hakkı kuralları, 584 "evet" oyuyla kabul edildi.
Buna göre, tüketiciler bozulan, kırılan veya kusurlu olan cihazlarını değiştirmek yerine tamire teşvik edilecek.
Tüketicilerin tamir hakkını güçlendirecek yeni önlemler alınacak ve bozuk ürünlerin onarılması kolaylaştırılacak.
Onarım hizmetlerine erişim daha kolay, hızlı ve uygun maliyetli hale getirilerek, tüketicilerin değişim yerine tamir seçeneğine yönelmesi kolaylaştırılacak.
Yeni kurallar, AB hukukunda onarım gerekliliği olan bütün ürünler için geçerli olacak. Tüketiciler akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi üreticilerinden bozulan ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi yerine onarılmasını talep edebilecek.
Garanti kapsamında onarılan ürünlerin yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak. Garantinin uzatılması tüketicileri değiştirme yerine onarıma teşvik edecek.
Ayrıca üreticilerin, teknik açıdan onarılabilen ürünleri yasal garantinin sona ermesinden sonra da tamir etmesi gerekecek.
Tüketicilere onarım hizmetine ilişkin önemli verileri sağlayacak Avrupa bilgi sistemi kurulacak.
Tamir hakkı kuralları, bu aşamadan sonra üye ülkelerin onayının ardından AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
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