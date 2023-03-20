Avrupa Müslüman Forumu'ndan tüm dünyaya "Türkiye'ye destek" çağrısı

Avrupa Müslüman Forumundan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de Türkiye'deki afet bölgelerine destek için Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlediğini anımsatılarak, depremler nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce ev ve altyapının yok olduğu belirtildi.

Türk halkının bu kadar büyük bir sorunla tek başına mücadele etmesinin "zor" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünya toplumu, bu konuda mümkün olan yardımı sağlamakla, Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmekle ve etkili yardım sağlamakla yükümlüdür" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm dünyaya başta finansal destek olmak üzere Türkiye'ye etkin şekilde yardım sağlanması çağrısı yapıldı.

"BU STRATEJİK BÖLGEDE İSTİKRAR, TÜM ÇEVRE ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİDİR"

Afet bölgelerinde yaşayan vatandaşların bir an önce yaşanabilir konutlara kavuşmasının ve altyapının modernize edilmesinin Avrupa ve Orta Doğu sınırlarında istikrarın sağlanması için önem taşıdığı vurgulandığı açıklamada, "Bu stratejik bölgede istikrar, tüm çevre ülkeler için önemlidir." uyarısında bulunuldu.

Yakın zamanda bölgenin incelenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi için Avrupa ülkelerinden Müslüman liderlerden oluşan bir heyet gönderileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin mevcut yönetimini, etkilenen bölgelerde bir an önce düzenin sağlanması ve bu bölgelerin bir an önce kalkınmasına geçilmesi çabalarında desteklemek istiyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin yakın zamanda bu sorunun üstesinden gelmesinin umulduğu belirtilerek, "Dünya toplumu bir kenara çekilmeyip, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü olan Türkiye'nin özellikle güneydoğu bölgesinin istikrarlı olması ve büyük Avrupa, büyük Orta Doğu gibi bu kadar önemli iki dünya bölgeleri arasında kültürel, sosyal, ekonomik bir köprü olarak güçlenmesi için tüm etkin yardımı sağlayabilecektir" değerlendirmesi yapıldı.