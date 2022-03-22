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22 Mart 2022 Salı 18:10:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 18:11:00

Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı

Kaynak: AA

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi.

Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesi programında konuştu.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladığını anımsatan Lagarde, kripto varlıkların söz konusu yaptırımları delmek için kullanıldığını ifade etti.

Lagarde, son dönemde stablecoinlerde ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına işaret ederek, "Kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor." diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, kripto varlıklarıyla ilgili takas yapan, işlem gerçekleştiren veya hizmet sunan herkesin yaptırımları delmekte "suç ortağı" olduklarını belirtti.

AB, kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelemeye başlamıştı.

Etiketler : Lagarde AB kripto
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