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18 Ocak 2023 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 00:01:00

Avrupa Konseyinden Rusya'ya AİHM'in Navalnıy kararını uygulaması çağrısı

Kaynak: AA

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rus makamlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamaya çağırarak, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın maruz bırakıldığı koşullardan endişeli olduğunu bildirdi.

Buric, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Aleksey Navalnıy'ın, zehirleyerek hayatına kastetme girişiminden sonra Rusya'da hapsedilmesinin ikinci yıl dönümü. O zamandan beri, Avrupa Konseyinin gecikmeden serbest bırakılması yönündeki çağrılarına ve ilgili AİHM kararına uygun olarak, ağır koşullar altında cezaevinde kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Rus makamlarını Navalnıy davasıyla ilgili AİHM'in verdiği kararı ve Bakanlar Komitesinin müteakip kararlarını gecikmeden uygulamaya davet eden Buric, şöyle devam etti:

"Aleksey Navalnıy'ın maruz kaldığı ve sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan kötü muamele ve zalimce gözaltı koşullarına ilişkin haberlerden de derin endişe duyuyorum. Rus makamlarını kendisine derhal tüm uygun tıbbi bakımı sağlamaya davet ediyorum. Gelişmeleri yakından takip edeceğim."

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmıştı. Mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının (FBK) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

FBK de mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Etiketler : Navalnıy Rusya Soruşturma Komitesi Avrupa Konseyi
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