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08 Haziran 2022 Çarşamba 13:22:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 13:22:00

Avrupa Konseyinde "Müslümanlara yönelik ayrımcılık" ele alındı

Kaynak: AA

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AGİT Temsilcisi Büyükelçi Paçacı, Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının ciddi olduğunu ve üye ülkelerdeki Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün tahrip boyutuna dikkati çekerek, uluslararası toplumun güvenliğinin bu yolla sarsıldığını kaydetti.

Fransa'nın Strazburg kentinde, İrlanda'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Başkanlığında "Müslüman Karşıtı Ayrımcılık, Irkçılığı Önleme ve Mücadelede Zorluklar ve Çözümleri" adlı seminer düzenlendi.

Strazburg'da dün Avrupa Konseyi bünyesinde, Avrupa Konseyi İslam Karşıtlığı, Antisemitizm ve Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen moderatörlüğünde seminer gerçekleşti.

Seminere Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI) Üyesi Domenica Ghidei Biidu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İsmat Jahan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Mehmet Paçacı'nın yanı sıra Avrupa Konseyi İrlanda Bakanlar Komitesini temsilen Büyükelçi Breifne O'Reilly, Strazburg Avrupa İşleri Temsilcisi Haham Mandel Samama ve çok sayıda uzman katıldı.

ECRI Müslümanlara Yönelik Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu Başkanı Ghidei Biidu, konuşmasında, temsil ettiği kuruluşun mart ayında benimsediği Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için gözden geçirilmiş 5 no'lu Genel Politika Tavsiye Kararı'na değindi.

Ghidei Biidu, son 20 yılda, Müslüman karşıtı eylemlerde artışa yol açan endişe verici eğilimler gözlemlendiğini kaydetti.

Artan sosyal medya kullanımının Müslümanlara yönelik nefretin artmasında etkili olduğunu belirten Ghidei Biidu, yapılan çalışmaların Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığın çok katmanlı olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Ghidei Biidu, bunun İslamiyet'in yanı sıra göçmenlik, yabancılık, cinsiyet olgularına karşı dışlamayla da örtüştüğüne işaret etti.

Müslüman karşıtlığı ve İslamofobi yükseliyor

İTT Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jahan, Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde karşılaştıkları nefret ve İslamofobik durumların, teşkilatın önem verdiği meseleler arasında yer aldığını belirtti.

Jahan, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve siyasete katılım gibi hayatın farklı alanlarında görüldüğünün altını çizdi.

İslamofobinin cinsiyetçi boyutuna da değinen Jahan, genç kız ve kadınların kıyafet seçimleri dolayısıyla hedef olduğunu vurguladı. Jahan, Avrupalı Müslümanların çoğunluğunun, toplumun iyi işleyişine katkı sağladığını, yasalara saygılı vatandaşlar olduğunu dile getirdi.

Müslüman karşıtlığı uluslararası barışı tehdit ediyor

AGİT Temsilcisi Büyükelçi Paçacı da Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının ciddi olduğunu ifade etti.

Müslüman karşıtı söylemin, Müslümanların ulusal kimliğe tehdit oluşturduğu unsuru üzerine inşa edildiğinin altını çizen Paçacı, camilere, Müslüman ailelerin evlerine ve başörtülü kadınlara yönelik saldırıların, bu kapsamda yapıldığına işaret etti.

Paçacı, AGİT'e üye ülkelerdeki Müslümanlara yönelik nefret ve hoşgörüsüzlüğün tahrip boyutuna dikkati çekerek, uluslararası toplumun istikrar ve güvenliğinin de bu yolla sarsıldığını kaydetti.

Etiketler : İrlanda AVRUPA KONSEYİ AGİT
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