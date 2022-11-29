VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı
29 Kasım 2022 Salı 18:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 18:23:00

Avrupa Konseyi, Belçika'yı eleştirdi: Cezaevlerindeki koşullar elverişsiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu aktardı.

CPT, Belçika'daki Anvers, Lantin, Saint-Gilles ve Ypres cezaevlerine 2-9 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlediği ziyaretlerin ardından hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda söz konusu cezaevlerinde mahkumların yerde şiltelerde uyuması, şiddet görmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanamaması gibi süregelen sorunlar olduğu aktarıldı.

Aşırı kalabalık hapishanelerin, Belçika cezaevi sistemi genelinde "büyük ve uzun süredir devam eden bir sorun" olduğu açıklandı.

"10 METREKAREDE 3 MAHKUM KALIYOR"

Raporda, "En dramatik durum Anvers hapishanesinde gözlemlendi. 10 metrekarelik, tek kişilik kullanım için tasarlanan hücrelerden birkaçında 3 mahkum kalıyordu" denildi.

Gözaltında tutulan 90 kadar kişinin yerde şiltelerde ve bazen bölmesiz tuvalet alanının hemen yanında uyuduğunun ifade edildiği raporda, temizlik hizmetlerinin de yeterli olmadığı kaydedildi.

"AŞIRI KALABALIK VE PERSONEL YETERSİZ"

Raporda şiddetle ilgili "Yönetim ve bazı personel tarafından da kabul edildiği gibi ziyaret edilen kurumlarda mahkumlar arası şiddet, yinelenen bir sorundu. Bu sorun açıkça aşırı kalabalık ve yetersiz personel mevcudiyetiyle ilgiliydi" tespiti yer aldı.

Raporda, cezaevi personeli arasında sık sık yapılan grevlerle durumun daha da kötüleşmeye devam ettiği ifade edildi.

Mahkumların büyük çoğunluğunun hücrelerinde günde 23 saate kadar zaman geçirdiğinin bildirildiği raporda sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu; yaralanan mahkumların hızla tedavi edilemediği vurgulandı.

Etiketler : Belçika avrupa konseyi Cezaevleri
Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün

Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Dominik yolcusu

Dominik yolcusu
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
Kasım'da aşk başkadır

Kasım'da aşk başkadır
Baba acısı

Baba acısı
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Aşkı fallarda aradı

Aşkı fallarda aradı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX