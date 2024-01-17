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17 Ocak 2024 Çarşamba 07:09:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 07:09:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı mahkum etti

Kaynak: AA

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti.

AİHM, İsveç'te yaşayan 3 Suriyeli düzensiz göçmenin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016 yılında Yunanistan aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, Yunanistan'ın, başvuru sahiplerine 80 bin avro maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Keçi Adası açıklarında 22 Eylül 2014'te düzensiz göçmen taşıyan botu durdurmak için 13 kez ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu 2 Suriye vatandaşı yaralanmış ve 1'i kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

AİHM geçen yıl da 2014 yılında Bulamaç Adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı ve olayın aydınlatılmasına yönelik etkin soruşturma yürütmediği gerekçesiyle, Yunanistan'ı 330 bin avro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yunanistan'da Yeni Sol tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.

Akdeniz'in bir mezarlığına dönüştüğü belirtilen açıklamada, "yabancı düşmanlığı ve ırkçı içgüdülerin beslenmesinin" göç sorununa çözüm bulunmasını engellediği kaydedildi.

Etiketler : avrupa insan hakları mahkemesi yunanistan keçi adası düzensiz göçmen
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