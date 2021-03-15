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15 Mart 2021 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 23:05:00

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla

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Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan Kovid-19 aşısı AstraZeneca'nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bilim kurulu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu vakalardaki sorunlara aşının neden olup olmadığına yönelik incelemelerin devam edeceği belirtilen açıklamada, elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak Kovid-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır." ifadesine yer verildi.

AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başladı.

Avrupa'da şu ana kadar Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi birçok ülkede aşının kullanımı durmuş vaziyette.

Geçen hafta Avusturya'da bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle aşının "ABV5300" numaralı partisinin kullanımının askıya alınmasından sonra EMA, aşının pıhtılaşmaya neden olduğuna dair kanıt görülmediğini bildirmişti.

EMA, "Yan etkileri arasında sıralanmayan bu durumlara aşılamanın neden olduğuna dair herhangi bir gösterge şu an için bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları da "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandıktan sonra Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." açıklamasını yapmış ve AstraZeneca ile diğer aşıları kullanan kişilere "paniğe kapılmama" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

Etiketler : AstraZeneca Avrupa ülkeleri Yan etkileri AstraZeneca aşısı
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